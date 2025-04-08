В Новосибирске Димитровский мост отремонтирует новый подрядчик

Компания «Автодорремонт Техно» выиграла тендер на реконструкцию Димитровского моста в Новосибирске. Контракт на сумму 605,6 млн рублей заключён с МКУ «Гормост». Работы должны завершиться до 1 июня 2027 года, следует из материалов сайта госзакупок.
Подрядчик полностью обновит дорожное покрытие и тротуары, заменит перила, деформационные швы, обустроит водоотведение, нанесёт разметку и установит дорожные знаки.
Уточняется, что ООО «Автодорремонт Техно» работает с 2006 года, а по итогам 2024 года компания показала прибыль в 125,8 млн рублей. Её владелец и директор — Илья Никитин, он также контролирует ООО «Дорсиб Плюс».
Напомним, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников подтвердил, что подсветка Бугринского моста будет восстановлена.