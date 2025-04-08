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В Казахстане запущена цифровая платформа для гидов — E-Гайдс

В Казахстане разработана единая цифровая платформа «E-Гайдс» для регулирования деятельности экскурсоводов и повышения качества туристических услуг, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Министерство туризма и спорта РК.

Источник: t.me/KZgovernment

Платформа позволяет в онлайн-режиме находить и выбирать проверенных и квалифицированных гидов, получать информацию об их специализации, языке и регионе работы, а также бронировать экскурсионные услуги напрямую.

По словам представителей министерства, E-Гайдс также выполняет обучающую функцию — специалисты могут проходить тестирование, получать рекомендации и доступ к образовательным материалам.

Это инструмент, который не только повышает прозрачность и доверие в отрасли, но и создаёт единые стандарты профессии гида.

подчеркнули в Минтуризма

Гиды, прошедшие регистрацию и проверку на платформе, получают официальный бейдж, подтверждающий их квалификацию. Это помогает туристам отличать сертифицированных специалистов от неформальных работников.

На сегодняшний день:

  • в системе зарегистрировано 380 гидов;
  • 94 гида уже получили бейджи единого стандарта.

Развитие платформы является частью государственной политики по цифровизации туризма и улучшению качества услуг для путешественников.