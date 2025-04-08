В Казахстане запущена цифровая платформа для гидов — E-Гайдс

Платформа позволяет в онлайн-режиме находить и выбирать проверенных и квалифицированных гидов, получать информацию об их специализации, языке и регионе работы, а также бронировать экскурсионные услуги напрямую.
По словам представителей министерства, E-Гайдс также выполняет обучающую функцию — специалисты могут проходить тестирование, получать рекомендации и доступ к образовательным материалам.
Это инструмент, который не только повышает прозрачность и доверие в отрасли, но и создаёт единые стандарты профессии гида.
Гиды, прошедшие регистрацию и проверку на платформе, получают официальный бейдж, подтверждающий их квалификацию. Это помогает туристам отличать сертифицированных специалистов от неформальных работников.
На сегодняшний день:
- в системе зарегистрировано 380 гидов;
- 94 гида уже получили бейджи единого стандарта.
Развитие платформы является частью государственной политики по цифровизации туризма и улучшению качества услуг для путешественников.