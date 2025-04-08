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Прямо перед посевной в Омской области обанкротился сельхозкооператив

СПК функционировало с 2002 года.

Источник: Аргументы и факты

В Омской области обанкротилось крупное сельскохозяйственное предприятие СПК «Ачаирский-1», о чём свидетельствует запись в ЕГРЮЛ.

СПК, функционировавшее с 2002 года, имело уставный капитал в размере 5 970 200 рублей, распределённый между 13 участниками в виде паёв.

В прошлом году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями: накопив задолженность перед кредиторами в размере 19 миллионов рублей, оно подало заявление о самобанкротстве в региональный арбитраж. Несмотря на введение процедуры наблюдения в 2024 году, финансовое положение кооператива не улучшилось. В настоящее время имущество предприятия выставлено на продажу, а конкурсным управляющим назначен Фаиль Байрамов.

Ранее мы сообщали, что банк потребовал взыскать с бывшего депутата Заксобрания Омской области, многодетной матери Алеси Григорьевой долги. Сумма долга — 197,6 тыс. рублей, включая 164,9 тысячи основного долга и 31,2 тысячи процентов.