Прямо перед посевной в Омской области обанкротился сельхозкооператив

В прошлом году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями: накопив задолженность перед кредиторами в размере 19 миллионов рублей, оно подало заявление о самобанкротстве в региональный арбитраж. Несмотря на введение процедуры наблюдения в 2024 году, финансовое положение кооператива не улучшилось. В настоящее время имущество предприятия выставлено на продажу, а конкурсным управляющим назначен Фаиль Байрамов.