Прямо перед посевной в Омской области обанкротился сельхозкооператив

В Омской области обанкротилось крупное сельскохозяйственное предприятие СПК «Ачаирский-1», о чём свидетельствует запись в ЕГРЮЛ.
СПК, функционировавшее с 2002 года, имело уставный капитал в размере 5 970 200 рублей, распределённый между 13 участниками в виде паёв.
В прошлом году предприятие столкнулось с финансовыми трудностями: накопив задолженность перед кредиторами в размере 19 миллионов рублей, оно подало заявление о самобанкротстве в региональный арбитраж. Несмотря на введение процедуры наблюдения в 2024 году, финансовое положение кооператива не улучшилось. В настоящее время имущество предприятия выставлено на продажу, а конкурсным управляющим назначен Фаиль Байрамов.
Ранее мы сообщали, что банк потребовал взыскать с бывшего депутата Заксобрания Омской области, многодетной матери Алеси Григорьевой долги. Сумма долга — 197,6 тыс. рублей, включая 164,9 тысячи основного долга и 31,2 тысячи процентов.