Нижегородские врачи в среднем зарабатывают 81 тысячу рублей

По сравнению с началом 2024 года средняя зарплата в медицине выросла на 18 тысяч рублей. Наиболее высокие доходы у врачей зафиксированы в Ямало-Ненецком автономном округе — свыше 158 тысяч рублей. Сахалинская область занимает второе место с показателем 156 тысяч рублей, а Москва — третье. В столице врачи в среднем получают 144,9 тысячи рублей. Наименьшие зарплаты в отрасли зафиксированы на Алтае — 62,5 тысячи рублей, в Ставропольском крае — 65,2 тысячи, и в Самарской области — 72,8 тысячи рублей.