Омичей предупредили об опасной продукции от «предприятий-призраков»

По информации, поступившей от Управления Роспотребнадзора по Тульской области, на потребительском рынке были выявлены случаи продажи молочной продукции, произведённой «предприятиями-призраками» — ООО «Молпак» (ИНН 503146938), расположенным в Тульской области, Ясногорском районе, п. Санталовском, на ул. Дорожной, д. 3, и ООО «Молпищепром» (ИНН 9722073118), находящимся в Тульской области, Ленинском районе, п. Рассвет, д. 35.
При проверке по указанным адресам производств молочной продукции не обнаружено.
Согласно статье 3 Федерального закона № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», в обороте может находиться продукция, произведённая неизвестными лицами в неизвестных условиях, что является нарушением.
Роспотребнадзор предупреждает, что реализация продукции от этих производителей является незаконной. В случае обнаружения молочной продукции с такой маркировкой потребителям рекомендуется незамедлительно сообщить о факте её продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области.