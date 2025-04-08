Омичей предупредили об опасной продукции от «предприятий-призраков»

Роспотребнадзор предупреждает, что реализация продукции от этих производителей является незаконной. В случае обнаружения молочной продукции с такой маркировкой потребителям рекомендуется незамедлительно сообщить о факте её продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области.