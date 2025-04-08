Потребление природного газа в Молдове идет на снижение

Уровень оплаты за потребленный природный газ по состоянию на 31 марта 2025 достигает 96,8%, со снижением на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2024 годом, и в абсолютных цифрах оценивается в 3,980 миллиарда леев, с учетом пересмотренных за этот период тарифов.