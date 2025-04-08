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Потребление природного газа в Молдове идет на снижение

КИШИНЕВ, 8 апр — Sputnik. Объем потребления природного газа за первый весенний месяц этого года на 7,9% ниже показателей аналогичного периода 2024 года и составляет 93,4 миллиона кубометров, сообщает служба по связям с общественностью АО «Молдовагаз».

Источник: Sputnik.md

Там отметили, что в сравнении с февралем 2025 года этот показатель также ниже на 55,4 миллиона кубометров, или на 37,2%.

Компания представила в том числе и данные об оплате фактур за потребленное голубое топливо.

Бытовые потребители по состоянию на 31 марта 2025 года погасили 93,6% выставленных в счетах сумм, что на 1,1 процентного пункта ниже показателя того же периода прошлого года.

говорится в сообщении

Доля платежей юридических лиц достигла 97,7%, что на 0,9 процентного пункта выше показателей того же периода 2024 года, уточнили в «Молдовагазе». У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил 100%.

В марте от сети было отключено 808 точек потребления, владельцы которых задолжали поставщику в общей сложности 4,103 миллиона леев.

Уровень оплаты за потребленный природный газ по состоянию на 31 марта 2025 достигает 96,8%, со снижением на 0,4 процентного пункта по сравнению с 2024 годом, и в абсолютных цифрах оценивается в 3,980 миллиарда леев, с учетом пересмотренных за этот период тарифов.

отметили в АО «Молдовагаз»