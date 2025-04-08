Иск к «Кама шиппинг» об утрате затонувшего танкера рассмотрят в Перми

Иск к компании «Кама Шиппинг» об утрате затонувшего танкера рассмотрят в Перми в закрытом формате, сообщает ТАСС.
По данным агентства, речь идёт о требовании, которое выдвинула компания ООО «Каматрансойл». Организация требует с «Кама Шиппинг» возместить 200 миллионов рублей за утрату взятого в аренду танкера «Волгонефть-212». Как оказалось, судно компания-владелец передала в аренду ещё в 2016 году.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что судно потерпело крушение в Чёрном море в декабре 2024 года. Танкер с нефтепродуктами затонул в районе Керченского пролива. После инцидента мазут попал в море, а позже и на прибрежную территорию. В отношении капитана танкера было возбуждено уголовное дело.
ТАСС сообщает, что рассмотрение иска о возмещении денег за утонувшее судно проходит в Перми в краевом Арбитражном суде. Суд принял решение проводить разбирательство в закрытом режиме.
Напомним, сайт perm.aif.ru рассказывал, что руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Родионова назвала сумму, в которую оценили ущерб природе за разлив нефти после катастрофы. По оценкам специалистов, виновникам экологического происшествия необходимо возместить 84,9 миллиарда рублей. Из них 49,4 миллиарда планируют взыскать с «Кама Шиппинг».