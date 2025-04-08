Иск к «Кама шиппинг» об утрате затонувшего танкера рассмотрят в Перми

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что судно потерпело крушение в Чёрном море в декабре 2024 года. Танкер с нефтепродуктами затонул в районе Керченского пролива. После инцидента мазут попал в море, а позже и на прибрежную территорию. В отношении капитана танкера было возбуждено уголовное дело.