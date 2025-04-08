Hазваны шесть китайских автокомпаний, которые скоро появятся в России

Автомобиль снабжен последовательной гибридной силовой установкой — двигатель внутреннего сгорания используется в ней только для подзарядки тяговой батареи и не связан с колесами. В заднеприводном варианте с одним электромотором на задней оси автомобиль развивает 252 л.с., отдача полноприводной версии с двумя электромоторами — 420 л.с. Батареи также доступны в двух вариантах емкости — на 19 и 35 кВт·ч. Среди оснащения пневмоподвеска, камеры кругового обзора, электромагнитная межколесная блокировка на задней оси и медиасистема со встроенным караоке.