Кофе на пике: цены в мире бьют рекорды, в Казахстане — растёт спрос

Как показывает таможенная статистика БНС, объёмы импорта кофе в Казахстан стабильно растут. За 2024 год было завезено 3,6 тыс. тонн — это на 13% больше, чем годом ранее, и в 2,2 раза больше, чем в 2019 году. Росту способствуют увеличение числа кофеен и изменение потребительских привычек. Сегодня казахстанцы всё чаще выбирают кофе как обязательный элемент повседневности — будь то утро, рабочий процесс или вечерняя прогулка.