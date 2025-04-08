Кофе на пике: цены в мире бьют рекорды, в Казахстане — растёт спрос

Отметим, что речь идёт исключительно о базовой цене сырья на бирже — в стоимость не включены затраты на обжарку, транспортировку, дистрибуцию и розничную торговлю.
Причиной стремительного подорожания эксперты называют неблагоприятные погодные условия в крупнейших странах-производителях: засуху в Бразилии и продолжительную жару во Вьетнаме.
Реакция на мировые тенденции не заставила себя ждать и в Казахстане. Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, именно в феврале 2025 года кофе в торговых точках подорожал на 2,9% по сравнению с январем — это самый резкий месячный рост за последний год. В годовом выражении цены выросли на 11,7%.
Тем не менее, в сравнении с другими напитками, рост стоимости кофе оказался умеренным: минеральная вода в феврале подорожала на 17%, прохладительные напитки — на 12,6%.
Согласно сервису Numbeo, чашка капучино в Казахстане стоит в среднем 2,1 доллара США (около 1100 тенге), что позволяет РК занимать 86-е место из 126 в мировом рейтинге стоимости напитка. Для сравнения: в России цена выше — 2,2 доллара, в Дании — почти в три раза больше — 5,9 доллара.
Основной поставщик кофе в Казахстан — Россия, на её долю приходится 28,4% стоимостного объёма импорта. В 2024 году она экспортировала в РК более 980 тонн на сумму свыше 8 млн долларов. Однако, поскольку в РФ не выращивают кофе в промышленных масштабах, речь идёт о реэкспорте. Более экономичный вариант — закупка напрямую у производителей: из Бразилии в 2024 году Казахстан импортировал 1,2 тыс. тонн кофе на сумму 7 млн долларов. В тройке лидеров также оказалась Италия.
Как показывает таможенная статистика БНС, объёмы импорта кофе в Казахстан стабильно растут. За 2024 год было завезено 3,6 тыс. тонн — это на 13% больше, чем годом ранее, и в 2,2 раза больше, чем в 2019 году. Росту способствуют увеличение числа кофеен и изменение потребительских привычек. Сегодня казахстанцы всё чаще выбирают кофе как обязательный элемент повседневности — будь то утро, рабочий процесс или вечерняя прогулка.