Диснейленда не будет — в Астане строят туристический квартал с парком развлечений

«Не уверен, что это Диснейленд, но в уже реализуемых проектах есть туристический квартал в Астане. Это большой комплекс, в котором будет очень серьезны парк развлечений предусмотрен. Этот проект находится на стадии реализации. Да, в планах есть, но это не Диснейленд», — сказал Еркинбаев на брифинге в правительстве во вторник.