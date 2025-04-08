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Диснейленда не будет — в Астане строят туристический квартал с парком развлечений

Астана. 8 апреля. КазТАГ — Алена Субботина. В Астане строят туристический квартал с парком развлечений, но это не Диснейленд, рассказал вице-министр туризма и спорта РК Ержан Еркинбаев.

Источник: КазТАГ

«Не уверен, что это Диснейленд, но в уже реализуемых проектах есть туристический квартал в Астане. Это большой комплекс, в котором будет очень серьезны парк развлечений предусмотрен. Этот проект находится на стадии реализации. Да, в планах есть, но это не Диснейленд», — сказал Еркинбаев на брифинге в правительстве во вторник.

Проект реализует иностранный инвестор, который «поверил в столицу», пояснил вице-министр. Объект расположен за комплексом «Барыс Арена».

«Это огромный комплекс, там не только развлекательный центр, там и большой торговый центр, и отель международного уровня. Думаем, что это будет привлекать туристов», — добавил он.

По планам туристический элемент этого комплекса будет введен в эксплуатацию в 2027 году.