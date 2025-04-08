В Свердловской области насчитали 7 600 безработных

В Свердловской области безработица достигла рекордно низкого уровня. При этом, некоторые сферы сталкиваются с большой нехваткой сотрудников.
По данным Единой цифровой платформы «Работа в России» на сегодняшний день по Свердловской области открыто 42 349 вакансий. А безработных уральцев на данный момент насчитывается всего около 7 600 человек.
Самая большая потребность в работниках сфер образования (4196 вакансий), торговли (4714), государственного управления (4446), здравоохранения и социальных услуг (5516) и обрабатывающего производства (10 658).
— Порядка 700 ярмарок вакансий различного уровня прошло по всей Свердловской области. Наиболее важной является «Всероссийская ярмарка вакансий», — рассказала заместитель директора департамента по труду и занятости населения Свердловской области Наталия Бордюгова.
В Екатеринбурге «Всероссийская ярмарка вакансий» начнется 18 апреля. Мероприятия пройдут на территории Центра занятости и штаба общественной поддержки. На ярмарке соискатель сможет встретиться с работодателем и узнать все условия. По итогам мероприятия участники могут быть трудоустроены на свободные вакансии.