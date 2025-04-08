В Свердловской области насчитали 7 600 безработных

В Екатеринбурге «Всероссийская ярмарка вакансий» начнется 18 апреля. Мероприятия пройдут на территории Центра занятости и штаба общественной поддержки. На ярмарке соискатель сможет встретиться с работодателем и узнать все условия. По итогам мероприятия участники могут быть трудоустроены на свободные вакансии.