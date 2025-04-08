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В Калининградской области на проект «Балтийское долголетие» выделили 100 млн рублей

Всего участниками движения стали 25 тысяч пенсионеров.

Источник: Правительство Калининградской области

В Калининградской области грантовый фонд проекта «Балтийское долголетие» увеличили до 100 млн рублей. О будущем проекта рассказал в «ВКонтакте» губернатор Алексей Беспрозванных.

Участниками «Балтийского долголетия» стали около 25 тысяч жителей региона из всех муниципалитетов.

Людям старшего поколения предлагают бесплатные экскурсии, уроки вокала, танцев, плавания и прочее. Список активностей обещают пополнять.

Присоединиться к проекту можно очно в любом отделении Центра социальной поддержки населения, или заполнив заявку.