В Москве переустроят более 11 км газопроводов в 2025 году

МОСКВА, 8 апреля. /ТАСС/. Свыше 11 км газопроводов переустроят в столице в текущем году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Мосгаз».
«В 2025 году специалисты АО “Мосгаз” продолжат работы по переустройству газовых сетей в Москве, продолжая масштабную программу по обновлению и развитию инфраструктуры города. Используя современные технологии, компания обеспечивает выполнение работ быстро и безопасно, без отключения потребителей от газоснабжения, что важно для комфортной жизни горожан», — значится в сообщении.
Отмечается, что вынос газопроводов из границ строительства городских объектов является частью комплексной программы перекладки инженерных коммуникаций, реализуемой для решения различных градостроительных задач. Эта программа обеспечивает необходимые условия для строительства новых станций метро, возведения жилых домов, социальных объектов, а также реализации других важных городских проектов. Перекладка газопроводов позволяет освободить территории новых строительных объектов градостроительного комплекса, обеспечивая безопасность и создавая пространство для развития городской инфраструктуры.
«Вынос газопроводов из зон строительства требует особых усилий в условиях плотной городской застройки и многочисленных подземных коммуникаций. Применение бестраншейных технологий и новейшего сварочного оборудования позволяет решать эти задачи эффективно, не нарушая привычного ритма города. Важно, что все работы проводятся без снижения давления в сети, а закольцованная система газопроводов позволяет не прерывать газоснабжение для потребителей», — добавил замгендиректора по реализации инвестиционных проектов АО «Мосгаз» Павел Чичиков, слова которого приводит пресс-служба.
Одним из основных направлений, где запланированы работы по перекладке газопроводов, являются новые станции метрополитена. Здесь планируется перенести газовые сети протяженностью 2,7 км, что обеспечит дальнейшее развитие столичной подземки, в том числе строительство станций Арбатско-Покровской, Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий. Кроме того, в рамках развития улично-дорожной сети в 2025 году будет выполнен вынос газопроводов общей длиной 2,2 км.
«Обновление инженерных коммуникаций города улучшает устойчивость и эффективность работы городской инфраструктуры. Для реализации программы реновации жилья также планируется вынос газовых сетей протяженностью 6,5 км. Эти работы создадут условия для модернизации жилых и общественных пространств в рамках обновления городской среды», — пояснили в АО «Мосгаз».