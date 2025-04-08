В Москве переустроят более 11 км газопроводов в 2025 году

«Вынос газопроводов из зон строительства требует особых усилий в условиях плотной городской застройки и многочисленных подземных коммуникаций. Применение бестраншейных технологий и новейшего сварочного оборудования позволяет решать эти задачи эффективно, не нарушая привычного ритма города. Важно, что все работы проводятся без снижения давления в сети, а закольцованная система газопроводов позволяет не прерывать газоснабжение для потребителей», — добавил замгендиректора по реализации инвестиционных проектов АО «Мосгаз» Павел Чичиков, слова которого приводит пресс-служба.