Банк России запустил для свердловчан обмен металлических денег

В Свердловской области до 19 апреля продлится акция «Монетная неделя», в рамках которой жители могут обменять металлические деньги на купюры. Это следует из заявления Банка России.
В 2025 году в Свердловской области монеты можно сдать в 2 тыс. точек приема. Из них 600 работают в Екатеринбурге. Найти пункты приема можно по ссылке.
«Несмотря на то, что люди все реже используют металлические деньги, многие торгово-сервисные предприятия все равно нуждаются в размене: монеты необходимы для точных расчетов в магазинах, аптеках и многих других организациях. Мы организуем Монетные недели для того, чтобы вернуть в оборот те металлические деньги, которые не используются, а оседают у людей в копилках и карманах. Это позволяет сократить расходы государства на чеканку новых монет», — пояснил заместитель начальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.
Монетная неделя проходит по всей стране два раза в год при поддержке Банка России. В прошлом году свердловчане сдали 2,1 млн монет. Это позволило вернуть в оборот более 7 млн рублей.