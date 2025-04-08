Банк России запустил для свердловчан обмен металлических денег

«Несмотря на то, что люди все реже используют металлические деньги, многие торгово-сервисные предприятия все равно нуждаются в размене: монеты необходимы для точных расчетов в магазинах, аптеках и многих других организациях. Мы организуем Монетные недели для того, чтобы вернуть в оборот те металлические деньги, которые не используются, а оседают у людей в копилках и карманах. Это позволяет сократить расходы государства на чеканку новых монет», — пояснил заместитель начальника Управления наличного денежного обращения Уральского ГУ Банка России Денис Семавин.