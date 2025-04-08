Минэкономики: на одну зарядную станцию приходится 17 электромобилей

По его словам, сеть зарядных станций для электромобилей в стране насчитывает 1400 единиц, 54% из них принадлежат государственному оператору «Белоруснефть».
Если на начало 2024 года на одно зарядное устройство приходилось 8,8 электромобиля, то за год это соотношение фактически удвоилось и составило 16,8.
Начальник управления подчеркнул, что в ноябре прошлого года правительство актуализировало программу развития государственной зарядной сети в части увеличения количества и мощности устанавливаемых станций.
Предусмотрена установка 814 новых мощностью 120−350 киловатт. Это быстрые и супербыстрые зарядки. По нашим оценкам, общая мощность государственной сети увеличится в пять раз — с 40 до 200 мегаватт.
Он обратил внимание на то, что растет спрос населения и на «медленные» зарядки, которые устанавливаются в городских кварталах, на парковках и у мест проведения досуга.