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Минэкономики: на одну зарядную станцию приходится 17 электромобилей

МИНСК, 8 апр — Sputnik. Количество электромобилей в Беларуси за год резко увеличилось, на одну зарядную станцию теперь приходится 17 таких авто, сообщил во вторник начальник управления базовых отраслей промышленности Министерства экономики Юрий Иванов во время пресс-конференции, передает Sputnik.

Источник: Sputnik.by

По его словам, сеть зарядных станций для электромобилей в стране насчитывает 1400 единиц, 54% из них принадлежат государственному оператору «Белоруснефть».

Если на начало 2024 года на одно зарядное устройство приходилось 8,8 электромобиля, то за год это соотношение фактически удвоилось и составило 16,8.

сказал Иванов

Начальник управления подчеркнул, что в ноябре прошлого года правительство актуализировало программу развития государственной зарядной сети в части увеличения количества и мощности устанавливаемых станций.

Предусмотрена установка 814 новых мощностью 120−350 киловатт. Это быстрые и супербыстрые зарядки. По нашим оценкам, общая мощность государственной сети увеличится в пять раз — с 40 до 200 мегаватт.

добавил Иванов

Он обратил внимание на то, что растет спрос населения и на «медленные» зарядки, которые устанавливаются в городских кварталах, на парковках и у мест проведения досуга.