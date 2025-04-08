Мэрия Краснодара: здания бывшего МЖК сносят для строительства новой авторазвязки

В пресс-службе мэрии Краснодара «Ъ-Кубань» пояснили, что новый владелец земельного участка освобождает территорию для создания планируемой дорожной развязки от улицы Тихорецкой до улицы Володарского. Администрация города приступит к реализации этого проекта в 2025 году в рамках краевой программы «25/35».