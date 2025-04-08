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Мэрия Краснодара: здания бывшего МЖК сносят для строительства новой авторазвязки

На территории бывшего масложирокомбината МЖК Краснодарский на улице Тихорецкой начался демонтаж строений первой линии предприятия, сообщает Кубань 24.

Источник: Коммерсантъ

В пресс-службе мэрии Краснодара «Ъ-Кубань» пояснили, что новый владелец земельного участка освобождает территорию для создания планируемой дорожной развязки от улицы Тихорецкой до улицы Володарского. Администрация города приступит к реализации этого проекта в 2025 году в рамках краевой программы «25/35».

Осенью прошлого года власти Краснодара анонсировали строительство двух новых дорожных развязок в районе масложирокомбината и реконструкцию самой улицы Тихорецкой. Об этих планах на пресс-конференции, посвященной обсуждению Единого документа территориального планирования, сообщил замглавы администрации Краснодара по вопросам строительства, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

По словам вице-мэра, уже готовы два дорожных проекта: строительство развязки ул. Тихорецкая — ул. Восточно-Кругликовская и развязки ул. Тихорецкая — ул. Володарского — ул. Шевченко.

«Плюс мы включили в эту программу реконструкцию самой ул. Тихорецкой от ул. Восточно-Кругликовской до дорожной развязки на МЖК», — сообщил замглавы города.