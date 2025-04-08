Губернатор Бочаров с главой Wildberries открыли новый склад в Волгограде

В Волгограде 8 апреля 2025 губернатор Андрей Бочаров с главой объединенной компании Wildberries и RussТатьяной Ким посетили новый логистический комплекс маркетплейса, который накануне сдали в эксплуатацию в Волгоградской области. Его площадь — более 48 тысяч квадратных метров, а установленная здесь лента способна сортировать до 230 тысяч единиц в сутки. Благодаря новому складу в Волгограде значительно сократится время доставки товаров покупателям, также его открытие дает новые возможности для волгоградских предпринимателей.