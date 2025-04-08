Губернатор Бочаров с главой Wildberries открыли новый склад в Волгограде

В Волгограде 8 апреля 2025 губернатор Андрей Бочаров с главой объединенной компании Wildberries и RussТатьяной Ким посетили новый логистический комплекс маркетплейса, который накануне сдали в эксплуатацию в Волгоградской области. Его площадь — более 48 тысяч квадратных метров, а установленная здесь лента способна сортировать до 230 тысяч единиц в сутки. Благодаря новому складу в Волгограде значительно сократится время доставки товаров покупателям, также его открытие дает новые возможности для волгоградских предпринимателей.
Андрей Бочаров и Татьяна Ким осмотрели производственные мощности склада, сообщает пресс-служба главы региона. Поговорили о дальнейшем развитии логистического центра. Здесь появится двухуровневый сортировочный комплекс, на котором можно будет сортировать еще 400 тысяч товаров в сутки. Вместимость склада доведут до 32 миллионов единиц товаров.
— На сегодняшний день у компании в регионе насчитывается 6,3 тыс. партнеров ИП, объем продаж товаров на маркетплейсе по итогам 2024 года составил 46,8 млрд рублей, — сообщили в администрации региона.
Помимо многих плюсов, открывшийся склад — это еще и новые рабочие места.
— Я благодарен Татьяне Владимировне за то, что она выполнила наши договоренности и предоставила возможности здесь работать молодым людям от 18 до 25 лет. Доля таких сотрудников составляет здесь 65% уже сейчас. Человек имеет возможность сам планировать свое рабочее время, получать достойную заработную плату, планировать дальнейшее развитие, — объяснил губернатор Андрей Бочаров.