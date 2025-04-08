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Зарплата нижегородского врача — 6-я в рейтинге регионов ПФО

Средняя зарплата врача в Нижегородской области — 81.3 тысячи рублей.

Источник: Reuters

Как сообщает автор телеграмм-канала «Бокал прессека» Алексей Никонов, в Приволжском федеральном округе регион занимает 6-е место по этому показателю.

Больше всех получают медики из Мордовии — 100 тысяч рублей в месяц, меньше всех — врачи из Самарской области, около 72 тысяч рублей.

На общероссийском уровне средняя зарплата врача составляет 98 тысяч рублей. Самые высокие зарплаты в ЯНАО — более 158 тысяч в месяц, также в тройке лидеров по России — Сахалинская область (156 тыс.) и Москва (144.9 тыс.).

Ранее мы писали о том, что средняя зарплата нижегородцев достигла отметки в 68 тысяч рублей.