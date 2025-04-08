Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк выпустил коллекционные монеты, посвященные футболу Казахстана

Национальный Банк Казахстана сообщил о начале продаж через интернет-магазин НБК с 11 апреля 2025 года коллекционных монет «Қазақстанның футбол клубтары» и «Қазақстанның футбол федерациясы» из серии «Спорт», передает агентство Kazinform.

Источник: Нацбанк Казахстана

13 видов монет"Қазақстанның футбол клубтары" изготовлены тиражом по 7 000 штук каждого вида, из которых 5 000 монет представлены в индивидуальных блистерах, и еще 2 000 — в сувенирных блистерных наборах.

Сувенирный блистерный набор, изготовленный тиражом 2 000 штук, состоит из 13 видов монет «Қазақстанның футбол клубтары» и одной монеты «Қазақстанның футбол федерациясы».

Все монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге.

Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.