Нацбанк выпустил коллекционные монеты, посвященные футболу Казахстана

13 видов монет"Қазақстанның футбол клубтары" изготовлены тиражом по 7 000 штук каждого вида, из которых 5 000 монет представлены в индивидуальных блистерах, и еще 2 000 — в сувенирных блистерных наборах.
Сувенирный блистерный набор, изготовленный тиражом 2 000 штук, состоит из 13 видов монет «Қазақстанның футбол клубтары» и одной монеты «Қазақстанның футбол федерациясы».
Все монеты изготовлены из сплава мельхиор (МН 25), массой 15 грамм, диаметром 33 мм, качеством изготовления brilliant uncirculated, номиналом 200 тенге.
Коллекционные монеты обязательны к приему по их нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках страны. Коллекционные монеты изготовлены на Казахстанском монетном дворе.