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Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской жд

ТАШКЕНТ, 8 апреля — Sputnik. Министерства транспорта Узбекистана и России, а также ОАО «Российские железные дороги» и АО «Узбекистон темир йуллари» подписали комплект документов о начале практической реализации проекта Трансафганской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Источник: Unsplash

Специализированные российские проектные организации в 2025 году вместе с узбекскими коллегами обеспечат подготовку разделов технико-экономического обоснования проекта строительства Трансафганской железной дороги по согласованным маршрутам, в том числе в части определения прогноза объемов грузопотоков, экономической эффективности.

говорится в сообщении

Определены два маршрута Мазари-Шариф — Герат — Диларам — Кандагар — Чаман и Термез — Наибабад — Логар — Харлачи.

Первая сессия обсуждения проекта с привлечением коллег из Пакистана и представительной афганской делегации пройдет в рамках форума Россия-Исламский мир в Казани 15—16 мая 2025 года.

Проектируемая железнодорожная магистраль «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры, соединив крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии с рынками стран СНГ, КНР и Европы. В целом реализация проекта даст возможность сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30−40%. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн тонн в год, а к 2030 году — превысить 15 млн тонн в год.

Протяженность магистрали — 573 км, пропускная способность — 20 млн тонн грузов в год.