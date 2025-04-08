Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской жд

Проектируемая железнодорожная магистраль «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры, соединив крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии с рынками стран СНГ, КНР и Европы. В целом реализация проекта даст возможность сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30−40%. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн тонн в год, а к 2030 году — превысить 15 млн тонн в год.