Узбекистан и РФ подготовят технико-экономическое обоснование проекта Трансафганской жд

Специализированные российские проектные организации в 2025 году вместе с узбекскими коллегами обеспечат подготовку разделов технико-экономического обоснования проекта строительства Трансафганской железной дороги по согласованным маршрутам, в том числе в части определения прогноза объемов грузопотоков, экономической эффективности.
Определены два маршрута Мазари-Шариф — Герат — Диларам — Кандагар — Чаман и Термез — Наибабад — Логар — Харлачи.
Первая сессия обсуждения проекта с привлечением коллег из Пакистана и представительной афганской делегации пройдет в рамках форума Россия-Исламский мир в Казани
Проектируемая железнодорожная магистраль «Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар» позволит сформировать новые и кратчайшие транзитные коридоры, соединив крупнейшие рынки Юго-Восточной Азии с рынками стран СНГ, КНР и Европы. В целом реализация проекта даст возможность сократить сроки и стоимость транспортировки грузов на 30−40%. Расчетные объемы перевозок уже в первые годы эксплуатации могут вырасти до 3 млн тонн в год, а к 2030 году — превысить 15 млн тонн в год.
Протяженность магистрали — 573 км, пропускная способность — 20 млн тонн грузов в год.