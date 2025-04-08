В Минэнерго пояснили преимущества медленных электрозарядных станций

Важнейшим участником развития электромобильного транспорта в стране остается Министерство энергетики, обеспечивающее строительство электрических сетей для подключения быстрых и сверхбыстрых зарядных станций государственного оператора, что позволяет электромобилям беспрепятственно перемещаться по территории республики. Составная часть успеха, как было отмечено, — развитая зарядная инфраструктура.
«Без введения в действие БелАЭС развитие такого нового сегмента экономики, как электротранспорт, было бы невозможно. Необходимо и впредь поддерживать развитие как электротранспорта, так и инфраструктуры, — считает представитель Минэнерго. — По состоянию на 1 апреля в Беларуси введено порядка 1,4 тыс. зарядных комплексов, государственный оператор владеет более чем половиной зарядок. Другая часть находится в собственности иных операторов, развивающихся по данному направлению. Мы поддерживаем».
Совершенствование технологий сегодня позволяет утверждать, что на трассах и в местах с большими транспортными потоками зарядная инфраструктура будет аналогом АЗС по форме предоставления услуг и скорости зарядки. При этом водители могут заряжать свои авто и в местах длительного пребывания — на парковках, в торговых центрах, отелях. Государственный оператор «Белоруснефть» обеспечивает создание базовой сверхбыстрой зарядной инфраструктуры, но есть также и сегмент медленной зарядной инфраструктуры, который по мере насыщения городов электромобилями к 2030 году займет 30% рынка. Для достижения этой цели, по заверениям специалистов, имеется вся необходимая законодательная база.
Было подчеркнуто, что увеличение количества электротранспорта и развитие зарядной инфраструктуры не могло не отразиться и на росте потребления электроэнергии. За 2024 год в целом по республике на зарядку электрокаров было потреблено порядка 40 млн кВт.ч., что почти в два раза выше, чем годом ранее.
«Министерство энергетики заинтересовано в развитии зарядной инфраструктуры вблизи жилых комплексов, торговых центров, особенно если речь идет о медленных зарядных комплексах, — обратил внимание Константин Аношенко. — Дело в том, что владельцы электротранспорта в подобных местах, как правило, заряжают авто в ночное время. Для энергосистемы ночь — режим пониженного спроса, соответственно, увеличивая в это время дополнительный спрос на электроэнергию, мы оптимизируем работу своего оборудования и повышаем его эффективность. Для нас такое потребление электроэнергии за благо».
Вместе с тем, несмотря на кажущуюся простоту бизнеса по зарядке электромобилей, а это низкие капитальные затраты, отсутствие значительных временных и трудовых затрат на операционную деятельность, у предпринимателей существуют опасения относительно нового вида деятельности — «услуги по зарядке электромобилей».
Как было замечено, медленная зарядная станция — простое устройство только на первый взгляд. Однако при всей простоте административного процесса и технологии определенные нюансы препятствуют интенсивному развитию медленной зарядной инфраструктуры в стране. Решить их призван Государственный портал установки зарядных станций, разработанный Министерством экономики совместно с государственным оператором зарядной инфраструктуры.