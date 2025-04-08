В Минэнерго пояснили преимущества медленных электрозарядных станций

Совершенствование технологий сегодня позволяет утверждать, что на трассах и в местах с большими транспортными потоками зарядная инфраструктура будет аналогом АЗС по форме предоставления услуг и скорости зарядки. При этом водители могут заряжать свои авто и в местах длительного пребывания — на парковках, в торговых центрах, отелях. Государственный оператор «Белоруснефть» обеспечивает создание базовой сверхбыстрой зарядной инфраструктуры, но есть также и сегмент медленной зарядной инфраструктуры, который по мере насыщения городов электромобилями к 2030 году займет 30% рынка. Для достижения этой цели, по заверениям специалистов, имеется вся необходимая законодательная база.