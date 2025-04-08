Запрет на ввоз куриных яиц ввели в Казахстане

Временный запрет на импорт пищевого яйца введён в целях поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период. В это время отмечается снижение спроса на яйцо, потребности рынка полностью покрываются за счёт промышленного производства и активным присутствием на рынке продукции домашних хозяйств. Данный фактор негативно влияет на деятельность птицефабрик, снижаются цены на яйцо. Снижение цены ниже себестоимости негативно отражается на рентабельности предприятий.