«Надеяться, что все время будем расти по 5%, не приходится». Лукашенко дал прогноз белорусской экономике

Резюмируя, также Лукашенко обратил внимание на то, что прирост экономики Беларуси в 2024-м, например, был выше, чем в Германии. И также заметил, что стоит отдать должное и даже поблагодарить ушедшие из Беларуси и России западные компании, так как от этого в выигрыше оказались отечественные производители, в том числе белорусские высокотехнологичные предприятия, например «Интеграл».