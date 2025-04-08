«Надеяться, что все время будем расти по 5%, не приходится». Лукашенко дал прогноз белорусской экономике

Президент Беларуси Александр Лукашенко оценил перспективы белорусской экономики, пишет БелТА.
О темпах роста экономики страны белорусский лидер говорил в интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир», напомнив, что в 2024-м темпы роста составили около 4%. И пояснил, что в текущем году динамика будет сохранена.
Однако Лукашенко заметил также, что довольно сложно постоянно наращивать темпы к нынешним высоким показателям, так как все время растет база, к которой считается процент.
— К нулю легче прирастать, чем к 90%, поэтому, естественно, 4,5% или 5% (темпов роста экономики. — Ред.) ни у нас, ни у России постоянно быть не может, — прокомментировал он.
И также добавил, что при этом 1% или 2%, на которые экономика будет прирастать в 2027—2030 годах будут весомее сегодняшних 3% — 5%.
— Поэтому надеяться на то, что все время мы будем расти по 5%, не приходится, — указал глава республики.
Резюмируя, также Лукашенко обратил внимание на то, что прирост экономики Беларуси в 2024-м, например, был выше, чем в Германии. И также заметил, что стоит отдать должное и даже поблагодарить ушедшие из Беларуси и России западные компании, так как от этого в выигрыше оказались отечественные производители, в том числе белорусские высокотехнологичные предприятия, например «Интеграл».
— Очень важная сфера — обеспечение людей. И вот то, чтобы обеспечить людей, у Беларуси в наличии, — констатировал президент.
И отметил, что солидный прирост, в том числе в экономике, был получен в основном за счет российского рынка. И в Беларуси очень многое производится для оборонного оружия, космоса, атомной станции. В большинстве своем высокотехнологичную продукцию Беларусь поставляет для технологичных отраслей в России.
Также Александр Лукашенко провел кадровые назначения в МВД Беларуси.
Кроме того, Лукашенко прокомментировал заявления Трампа, которые обсуждал с Путиным: «Вы что, убеждены, что так и будет, как Дональд заявил?».