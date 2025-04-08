В Альфа-Банке рассказали о создании благоприятной среды для развития бизнеса

«Денежно-кредитная политика остается достаточно жесткой, поэтому кредитные продукты останутся достаточно дорогими. Тем не менее, чем дольше ЦБ держит ставку неизменной, тем больше вероятность, что в будущем он может ее значительно снизить. И вот тогда откроется окно возможностей для того, чтобы брать кредиты», — говорит она.