Ричмонд
+9°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 9 апреля

Нацбанк Беларуси понизил курс евро и курс доллара, но поднял курс российского рубля на 9 апреля, среду.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке установил курсы валют на 9 апреля 2025 года, среду. Понижены курс евро и курс доллара, но вырос курс российского рубля.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

В частности, на среду, 9 апреля, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1451 белорусского рубля, 1 евро — 3,4333 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6536 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, которые были установлены на вторник, 8 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля повысился. Ощутимее при этом скорректирован курс европейской валюты.

В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0086 белрубля, курс евро уменьшен на 0,0245 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0086 белрубля.

Еще фальшивые доллары обнаружены в хранилище банка в Беларуси при его проверке.