Нацбанк уменьшил курс доллара и курс евро на 9 апреля

В Национальном банке установил курсы валют на 9 апреля 2025 года, среду. Понижены курс евро и курс доллара, но вырос курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
В частности, на среду, 9 апреля, Национальным банком определены следующие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1451 белорусского рубля, 1 евро — 3,4333 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6536 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые были установлены на вторник, 8 апреля, курс доллара и курс евро стали ниже, а курс российского рубля повысился. Ощутимее при этом скорректирован курс европейской валюты.
В денежном выражении курс доллара снизился на 0,0086 белрубля, курс евро уменьшен на 0,0245 белрубля, а курс российского рубля повысился на 0,0086 белрубля.
Еще фальшивые доллары обнаружены в хранилище банка в Беларуси при его проверке.