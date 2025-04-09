Засуха и нашествие мышей: специалисты оценили угрозы будущему урожаю в Татарстане

«Обычно после теплой зимы лето бывает более-менее влажным и не очень жарким. Кроме того, 2025 год не попадает на пик жары ни по одной из трех проявляющихся у нас периодичностей: пяти-, шести- и одиннадцатилетней. Таким образом, лето обещает быть близким к средним многолетним показателям», — уверен исследователь.