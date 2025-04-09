Засуха и нашествие мышей: специалисты оценили угрозы будущему урожаю в Татарстане

Сухая осень и малоснежная зима снизили запасы продуктивной влаги в почве. Аномально высокие температуры и отсутствие осадков в марте усугубили ситуацию. Впрочем, ведущий научный сотрудник Татарского НИИ сельского хозяйства Олег Шайтанов убежден, что пока дела обстоят не так уж и плохо и что нынешний год не должен принести сельхозпроизводителям особых неприятностей.
«На большей части республики в почве содержится 140−210 миллиметров продуктивной влаги, и это хороший показатель, лишь в некоторых южных районах менее 100 миллиметров. даже в случае возврата холодов и снегопадов созревание почвы в этом году произойдет раньше обычных сроков», — заметил он.
«Обычно после теплой зимы лето бывает более-менее влажным и не очень жарким. Кроме того, 2025 год не попадает на пик жары ни по одной из трех проявляющихся у нас периодичностей: пяти-, шести- и одиннадцатилетней. Таким образом, лето обещает быть близким к средним многолетним показателям», — уверен исследователь.
«Если зима была теплой и бесснежной, то весна и лето тоже могут быть жаркими, с осадками ниже нормы. Поэтому мы готовимся к весенне-летней атмосферной и почвенной засухе с обилием солнечного тепла, отсутствием осадков и, возможно, ветрами и суховеями», — предупредил начальник Высокогорского межрайонного отдела филиала Россельхозцентра по РТ Сагит Салахутдинов.
Подобные погодные условия могут нанести сильный вред сельскому хозяйству, как это было в 1972 и 2010 годах. Для минимизации последствий возможной засухи специалист посоветовал проводить все сельхозработы по влагосберегающей технологии, закрывая влагу в оптимальные сроки, а нормы высева семян рассчитывать, прибавляя до 25% на возможную гибель посевов.
«Предпосевная обработка семян должна быть направлена на создание мощной корневой системы. Посев следует проводить в оптимально ранние и сжатые сроки, чтобы растения получили стартовое развитие при наличии влаги. Необходимо создать высокий агрофон, на удобренных почвах растения меньше страдают от недостатка влаги», — добавил Салахутдинов.
Помимо прочего, полям грозит нашествие мышей, которые успешно пережили зиму, расплодились и теперь активно ищут пищу. Грызуны способны уничтожить от 30 до 70% озимых зерновых, поскольку не только поедают зерно, но и при рытье нор повреждают корни растений.
Заместитель руководителя филиала Россельхозцентра по РТ Гузель Хусаинова проинформировала, что по сравнению с осенью количество грызунов увеличилось в два раза. На прошлой неделе сотрудники организации обследовали 17,1 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий. Оказалось, что грызуны заселили 12,8 тыс. гектаров, или 74,9% обследованной территории.
Среднее число жилых мышиных нор на гектар полей с озимыми составило 15,7, а полей с многолетними травами — 15,4. Это не превышает порог вредоносности, но в некоторых хозяйствах количество норок уже превысило критические значения.
Например, в одном из фермерских хозяйств Чистопольского района на полях с озимой пшеницей плотность популяции грызунов достигла 74 нор на гектар, а в другом хозяйстве того же района на полях с многолетними травами — 95 нор на гектар. На некоторых полях Азнакаевского и Пестречинского районов зафиксировано 64 и 60 нор на одном гектаре соответственно.
Эксперт объяснила, что помимо мягкого климата размножению грызунов на полях способствуют минимальная обработка почвы (особенно в хозяйствах, использующих технологию No-Till) и засоренность зерновыми сорняками. Для контроля численности вредителей Хусаинова посоветовала аграриям регулярно проводить обследование посевов и применять все меры борьбы, включая глубокую зяблевую вспашку и химические методы (с использованием препаратов, зарегистрированных в Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории РФ).