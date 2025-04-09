Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Липецкой области пресекли продажу 24 тонн поддельного сливочного масла

Расследование поставлено на контроль в территориальной прокуратуре.

В Липецкой области изъяли из оборота 24 тонны поддельного сливочного масла. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Проверка, проведённая прокуратурой Тербунского района, выявила факт реализации неустановленным лицом от имени фермерского хозяйства 24 тонн масла с поддельными ветеринарными документами.

Полученные данные были переданы в МО МВД РФ «Тербунский», где по результатам рассмотрения было открыто уголовное дело по факту применения фальсифицированных документов.

Ход расследования находится под контролем районной прокуратуры. Незаконная реализация поддельной продукции была остановлена.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане признали непригодными более 136 тонн мясной продукции с Украины.