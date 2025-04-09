В Липецкой области пресекли продажу 24 тонн поддельного сливочного масла

В Липецкой области изъяли из оборота 24 тонны поддельного сливочного масла. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Проверка, проведённая прокуратурой Тербунского района, выявила факт реализации неустановленным лицом от имени фермерского хозяйства 24 тонн масла с поддельными ветеринарными документами.
Полученные данные были переданы в МО МВД РФ «Тербунский», где по результатам рассмотрения было открыто уголовное дело по факту применения фальсифицированных документов.
Ход расследования находится под контролем районной прокуратуры. Незаконная реализация поддельной продукции была остановлена.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане признали непригодными более 136 тонн мясной продукции с Украины.