Бразилия закупит российскую треску

«В лучшем сценарии разрешение будет получено к концу лета», — пояснил «Ведомостям» представитель K-Flot. Он отметил, что первые отгрузки трески в Бразилию должны начаться до конца года. Объем поставок он не уточнил, но указал, что холдинг, объединяющий карельские компании «Группа Баренц», «Рыботорговая сеть», «Согласие», «Вирма», уже нашел потенциальных партнеров.