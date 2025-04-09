Цена нефти Brent опустилась ниже $61 впервые с марта 2021 года

Напомним, в марте эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с aif.ru напомнил, что в федеральном бюджете России на 2025 год заложена среднегодовая цена на нефть в $69,7 за баррель. Он уточнил, что критической стоимостью сырья для страны будет $60.