Цена нефти Brent опустилась ниже $61 впервые с марта 2021 года

Цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2025 года упала ниже $61 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
До такого уровня стоимость фьючерса не снижалась впервые с 25 марта 2021 года. По состоянию на 03:00 мск цена сырья достигала $60,89 за баррель (на 5,39%).
При этом фьючерс на нефть марки WTI падал до $57,54 (на 6,52%).
Напомним, в марте эксперт Финансового университета при правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с aif.ru напомнил, что в федеральном бюджете России на 2025 год заложена среднегодовая цена на нефть в $69,7 за баррель. Он уточнил, что критической стоимостью сырья для страны будет $60.