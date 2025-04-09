«Суперджет» с российскими двигателями в Комсомольске-на-Амуре испытали на высоте

Опытный образец самолёта «Суперджет-100», оборудованный новыми российскими двигателями ПД-8, в ходе очередного испытательного полёта поднялся на высоту 11 300 метров и достиг скорости в 955 километров в час. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в небе на этот раз воздушное судно провело 3 часа 13 минут. В ходе испытаний двигатели показали устойчивую работу во всех режимах.
— В полёте проверяли газодинамическую устойчивость двигателей на высотах 3000, 7600, 9000 и 11 300 метров на различных скоростях — от минимально допустимых до крейсерских. Также были выполнены расходные площадки на крейсерском эшелоне — горизонтальные полёты на постоянной скорости для оценки топливной эффективности самолёта с новой маршевой силовой установкой, — отметили в пресс-службе «Объединённой авиастроительной корпорации».
Напомним, что первый испытательный полёт опытного образца самолёта «Суперджет-100», оснащённого новыми российскими двигателями ПД-8, состоялся в Комсомольске-на-Амуре в середине марта текущего года. Он длился около 40 минут и завершился успешно. На сегодняшний день в ходе тестирования воздушное судно налетало уже 11 часов. О никаких внештатных ситуациях за это время не сообщалось — гражданская машина ведёт себя стабильно.
Отметим также, что в конце марта Объединенная двигателестроительная корпорация передала на комсомольский авиазавод ещё две силовые установки ПД-8. В настоящее время продолжается их монтаж на ещё один испытательный «Суперджет», что позволит ускорить время тестирования двигателей перед окончательным разрешением на запуск в серийное производство и начало эксплуатации.