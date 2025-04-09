«Суперджет» с российскими двигателями в Комсомольске-на-Амуре испытали на высоте

Напомним, что первый испытательный полёт опытного образца самолёта «Суперджет-100», оснащённого новыми российскими двигателями ПД-8, состоялся в Комсомольске-на-Амуре в середине марта текущего года. Он длился около 40 минут и завершился успешно. На сегодняшний день в ходе тестирования воздушное судно налетало уже 11 часов. О никаких внештатных ситуациях за это время не сообщалось — гражданская машина ведёт себя стабильно.