Экономист Сакс: введенные США пошлины снизят конкурентоспособность страны

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что благодаря тарифам в казну Соединённых Штатов каждый день поступают два миллиарда долларов. Он добавил, что в настоящее время также «хорошо идёт работа’по достижению сделок с государствами “относительно новых пошлин”.