Экономист Сакс: введенные США пошлины снизят конкурентоспособность страны

Недавнее решение США о введении новых пошлин не приведёт к сокращению торгового дефицита, а, напротив, нанесёт удар по экономике страны. Об этом в интервью РИА Новости заявил известный американский экономист, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс.
По словам эксперта, основной причиной торгового дефицита является значительный дефицит федерального бюджета, а не торговые отношения с другими странами.
Он также отметил, что подобные меры лишь ослабят позиции США на мировом рынке и негативно скажутся на уровне жизни населения.
«Они приведут к снижению конкурентоспособности США и уровня жизни граждан», — добавил экономист.
Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что благодаря тарифам в казну Соединённых Штатов каждый день поступают два миллиарда долларов. Он добавил, что в настоящее время также «хорошо идёт работа’по достижению сделок с государствами “относительно новых пошлин”.