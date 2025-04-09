Утвержден проект строительства трамвайной линии до Новокольцовского

Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Ее протяженность составит 14,2 километра.
Трамвайная линия будет пролегать от кольца на улице Юлиуса Фучика до микрорайона Новокольцовский. Предполагается, что она соединит 6 микрорайонов города: Ботанический, Уктус, Чапаевский, Птицефабрику, Новокольцовский. На ветке запланировано 22 остановки. Для ее обслуживания будет построено новое депо площадью более 9 гектаров.
Параллельно со строительством будет проведена реконструкция 9 участков улично-дорожной сети: улица Крестинского от Академика Шварца до дома № 55 — 615 метров; улица Щербакова от Самолетной до Лыжников — 1 430 метров; улица Лыжников от Щербакова до Рощинской — 710 метров); улица Рощинская от Лыжников до Алтайской; улица Алтайская, от Рощинской до здания № 62 — 330 метров); улица от Алтайской до микрорайона Светлого — 890 метров; улица Варшавская от Сибирского такта до Новосинарского бульвара — 910 метров; Новосинарский бульвар от Варшавской до Выставочной — 2 145 метров; улица Выставочная от Новосинарского бульвара до перспективного Алексеевского бульвара — 1 000 метров.
Вдоль дорог будут построены тротуары шириной от 2,2 до 4,5 метра, велодорожки шириной от 2 до 2,5 метра или объединенные транзитные зоны по 3−5 метров. Также в планах создание технического проезда от микрорайона Светлого до улицы Варшавской протяженностью 2 километра и от Варшавской до трамвайного депо — 1 километр. Предположительный срок реализации проекта — до 2045 года.
Как ранее сообщалось, в Екатеринбурге в ближайшие два года на улицы должно выйти 570 единиц нового подвижного состава городского транспорта. Как сообщает пресс-служба администрации, в 2025 году планируется приобрести 15 автобусов особо большого класса, 120 автобусов большого класса, 50 автобусов среднего класса, 50 трамваев и 50 троллейбусов. На 2026 год запланировано приобретение 15 «гармошек», 125 автобусов большого класса. 70 автобусов среднего класса, 50 трамваев и 25 троллейбусов.