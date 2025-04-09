Утвержден проект строительства трамвайной линии до Новокольцовского

Параллельно со строительством будет проведена реконструкция 9 участков улично-дорожной сети: улица Крестинского от Академика Шварца до дома № 55 — 615 метров; улица Щербакова от Самолетной до Лыжников — 1 430 метров; улица Лыжников от Щербакова до Рощинской — 710 метров); улица Рощинская от Лыжников до Алтайской; улица Алтайская, от Рощинской до здания № 62 — 330 метров); улица от Алтайской до микрорайона Светлого — 890 метров; улица Варшавская от Сибирского такта до Новосинарского бульвара — 910 метров; Новосинарский бульвар от Варшавской до Выставочной — 2 145 метров; улица Выставочная от Новосинарского бульвара до перспективного Алексеевского бульвара — 1 000 метров.