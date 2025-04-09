Первого миллионного пассажира в 2025 году обслужили в аэропорту Иркутска

В аэропорту Иркутска встретили первого в 2025 году миллионного пассажира. Рост пассажиропотока составил 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в течение которого обслужено 960 013 человек, пишет ИА IrkutskMedia.
Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, такой позитивный результат свидетельствует о растущей популярности авиаперелетов и развитии маршрутной сети из Иркутска. С начала года в аэропорту было совершено 5 430 вылетов самолетов, что на 6% превышает показатели прошлого года, когда было зарегистрировано 5 107 вылетов.
«Достижение миллионного пассажира в начале апреля демонстрирует позитивную динамику развития аэропорта Иркутска и его значимость для региональной и международной транспортной сети», — отметили в аэропорту Иркутска.
Наибольшей популярностью среди международных направлений пользовались Бангкок, Пхукет, Дасин, Гуанчжоу, Пекин и Камрань. Внутри страны лидерами по пассажиропотоку стали Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Якутск и Усть-Кут.
В аэропорту Иркутска также назвали лидеров по объему перевезенных пассажиров. Так, авиакомпания S7 Airlines перевезла 463 647 пассажиров, «Аэрофлот» — 111 818 пассажиров, «ИрАэро» — 106 980 пассажиров, «Россия» — 47 441 пассажира, «Уральские авиалинии» — 41 573 пассажира.
Напомним, что ранее АО «Международный аэропорт Иркутск» объявило тендер на ремонт взлетно-посадочной полосы и других объектов аэропорта. Стартовая цена контракта составляет 181,6 млн рублей. Работы должны завершиться до конца октября 2025 года. На аэродромные покрытия предоставляется двухлетняя гарантия, а на покрытие ВПП — 7 лет. Также стало известно, что около аэропорта Иркутска планируют построить автомобильные парковки. Сейчас ищут подрядную организацию для проведения соответствующих работ. Стоимость контракта по устройству автопарковок составляет 115,5 млн рублей.