Первого миллионного пассажира в 2025 году обслужили в аэропорту Иркутска

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, такой позитивный результат свидетельствует о растущей популярности авиаперелетов и развитии маршрутной сети из Иркутска. С начала года в аэропорту было совершено 5 430 вылетов самолетов, что на 6% превышает показатели прошлого года, когда было зарегистрировано 5 107 вылетов.