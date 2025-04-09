Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Повышение цен на электричество с 1 мая смягчили новой «скидкой»

Vaib.uz (Узбекистан. 9 апреля). Правительство решило немного подсластить горькую пилюлю грядущего повышения цен на электричество.

С 1 мая в Узбекистане начнут действовать новые тарифы, но для потребителей сделали послабление — в виде снижения цены за киловатт с 1000 до 800 сумов. Правда, «скидка» будет действовать только в диапазоне от 201 до 500 кВт⋅ч. Если запутались — сейчас всё объясним по порядку.

Что изменилось?

До сих пор в Узбекистане действовал дифференцированный тариф на электричество: первые 200 киловатт в месяц — по «социальной норме», всё, что сверх — по более высокой цене.

С 1 мая вступает в силу новый порядок. Теперь киловатт в рамках социальной нормы (первые 200 кВт⋅ч) будет стоить 600 сумов. А вот при превышении — вводится новый, более мягкий тариф, чем ранее: с 201 по 500 кВт⋅ч — 800 сумов за кВт⋅ч. Свыше 500 кВт⋅ч — будут всё те же 1000 сумов.

Для потребителей, проживающих в многоквартирных домах и общежитиях с электроплитами, киловатт в рамках социальной нормы будет стоить 300 сумов. Новый тариф с 201 по 500 кВт⋅ч составит 400 сумов за кВт⋅ч, а свыше 500 кВт⋅ч — 500 сумов.

Что это значит для обычной семьи?

Представим, что семья расходует 500 кВт⋅ч в месяц. С 1 мая она заплатит: 200 кВт⋅ч по 600 сумов = 120 000 сумов, 300 кВт⋅ч по 800 сумов = 240 000 сумов. Итого: 360 000 сумов.

Это та же сумма, которую семья платила бы по прежним тарифам (200 кВт⋅ч x 450 + 300×900 = 360 000 сумов). То есть для таких потребителей цена осталась прежней, несмотря на «официальное повышение».