Повышение цен на электричество с 1 мая смягчили новой «скидкой»

С 1 мая в Узбекистане начнут действовать новые тарифы, но для потребителей сделали послабление — в виде снижения цены за киловатт с 1000 до 800 сумов. Правда, «скидка» будет действовать только в диапазоне от 201 до 500 кВт⋅ч. Если запутались — сейчас всё объясним по порядку.