Красноярскую хлебопекарню оштрафовали за многочисленные нарушения

Так, специалисты установили, что для выпечки хлеба используются формы с сильным нагаром как снаружи, так и внутри. На столах в производственном помещении и на участке упаковки продукции обнаружили следы ржавчины, царапины и зазубрины. А на потолке, прямо над участком формовки теста в выпечные формы, отслаивается покрытие краски, что не исключает ее попадание в изделия. Кроме того, концентраты дезинфицирующих средств хранятся рядом с участком приготовления теста, здесь же готовятся рабочие растворы для дезинфекции.