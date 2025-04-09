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Красноярскую хлебопекарню оштрафовали за многочисленные нарушения

При плановой проверке цеха ООО «Хлеб-2000», расположенного в Красноярске на улице 2-я Ботаническая, Роспотребнадзор выявил многочисленные нарушения требований технических регламентов, а также санитарного законодательства.

Источник: ТАСС

Так, специалисты установили, что для выпечки хлеба используются формы с сильным нагаром как снаружи, так и внутри. На столах в производственном помещении и на участке упаковки продукции обнаружили следы ржавчины, царапины и зазубрины. А на потолке, прямо над участком формовки теста в выпечные формы, отслаивается покрытие краски, что не исключает ее попадание в изделия. Кроме того, концентраты дезинфицирующих средств хранятся рядом с участком приготовления теста, здесь же готовятся рабочие растворы для дезинфекции.

Также оказалось, что планировка производственных помещений не исключает загрязнения пищевой продукции: приходящие на работу сотрудники идут в раздевалку через помещение выпечного цеха в верхней одежде, аналогичная ситуация повторяется в конце трудового дня.

Отмечается, что насекомых и грызунов во время проверки не обнаружили. Но, судя по предоставленным документам, на территории цеха дезинсекционные мероприятия проводятся реже необходимой кратности.

За выявленные нарушения компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Он уже оплачен.