Красноярскую хлебопекарню оштрафовали за многочисленные нарушения

Так, специалисты установили, что для выпечки хлеба используются формы с сильным нагаром как снаружи, так и внутри. На столах в производственном помещении и на участке упаковки продукции обнаружили следы ржавчины, царапины и зазубрины. А на потолке, прямо над участком формовки теста в выпечные формы, отслаивается покрытие краски, что не исключает ее попадание в изделия. Кроме того, концентраты дезинфицирующих средств хранятся рядом с участком приготовления теста, здесь же готовятся рабочие растворы для дезинфекции.
Также оказалось, что планировка производственных помещений не исключает загрязнения пищевой продукции: приходящие на работу сотрудники идут в раздевалку через помещение выпечного цеха в верхней одежде, аналогичная ситуация повторяется в конце трудового дня.
Отмечается, что насекомых и грызунов во время проверки не обнаружили. Но, судя по предоставленным документам, на территории цеха дезинсекционные мероприятия проводятся реже необходимой кратности.
За выявленные нарушения компанию привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 20 000 рублей. Он уже оплачен.