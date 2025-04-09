По какой цене Россия будет продавать газ в Европу

После начала специальной операции на Украине поставки российского газа в Европу стали резко сокращаться. Если в 2021 году экспорт энергоносителя составил 206 млрд, то в 2022-м уже около 120 млрд, а в 2023 году сократился примерно до 80 млрд кубометров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе 2025 года заявила, что страны Запада «заплатили высокую цену за достижение свободы» от российского газа. По ее словам, импорт этого вида топлива из России в ЕС упал на 75%.