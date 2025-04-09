По какой цене Россия будет продавать газ в Европу

Европа будет получат газ от России по биржевой цене, считает эксперт.
Россия будет продавать газ странам Евросоюза по биржевой цене, если поставки когда-нибудь возобновятся. Об этом в интервью URA.RU рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
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«Европейцы последние десять лет настаивали на том, чтобы цена на газ была биржевой. Они рассчитывали, что между поставщиками будет постоянная конкуренция, будет рынок покупателя, а значит, такая цена будет выгоднее. По этой причине все контракты “Газпрома” в Европе имеют биржевую индексацию, поэтому и норвежский, и российский газ в ЕС стоят примерно одинаково», — отметил эксперт.
Раньше исключения делались только для некоторых немецких компаний. Им давали определенную скидку, потому что с ними была взаимная интеграция: российские предприятия участвовали в сбытовых активах на территории Германии, а немцы в активах по добыче в России, уточнил Юшков.
После начала специальной операции на Украине поставки российского газа в Европу стали резко сокращаться. Если в 2021 году экспорт энергоносителя составил 206 млрд, то в 2022-м уже около 120 млрд, а в 2023 году сократился примерно до 80 млрд кубометров. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в январе 2025 года заявила, что страны Запада «заплатили высокую цену за достижение свободы» от российского газа. По ее словам, импорт этого вида топлива из России в ЕС упал на 75%.