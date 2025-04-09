Нужно ли пенсионерам регистрироваться на Госуслугах для надбавок: решение Верховного суда

Российские пенсионеры не обязаны заводить аккаунт на «Госуслугах» для того, чтобы подать заявление о прибавке к пенсии. На это указал Верховный суд после рассмотрения дело московской пенсионерки, которая не зарегистрировалась на «Госуслугах», опасаясь потерять личные данные из-за недостаточных навыков работы с интернетом. Женщине отказали в назначении доплаты к пенсии, так как она написала заявление на доплату вручную.
В определении Верховного суда указано, что ни один законодательный акт не обязывает граждан РФ регистрироваться на портале госуслуг, при этом отсутствие регистрации не может стать основанием для отказа в назначении меры социальной поддержки, если заявитель отвечает всем условиям для получения этой поддержки.
«Формальный подход не должен допускаться в делах, в которых гражданин в отношениях с органами публичной власти выступает как слабая сторона», — цитирует определение ВС РИА Новости.
Тем временем стало известно, что почти 400 тысяч многодетных россиянок получат право на увеличение своей будущей пенсии в случае упразднения шестилетнего максимального срока ухода за ребенком, который на сегодняшний день может быть зачислен в пенсионный страховой стаж.
Ранее депутат Госдумы Сергей Гаврилов рассказал о пяти способах, которые помогут увеличить размер будущей пенсии. По его словам, важно понимать свои права и использовать все возможности, предусмотренные законодательством.