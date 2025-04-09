Нужно ли пенсионерам регистрироваться на Госуслугах для надбавок: решение Верховного суда

Российские пенсионеры не обязаны заводить аккаунт на «Госуслугах» для того, чтобы подать заявление о прибавке к пенсии. На это указал Верховный суд после рассмотрения дело московской пенсионерки, которая не зарегистрировалась на «Госуслугах», опасаясь потерять личные данные из-за недостаточных навыков работы с интернетом. Женщине отказали в назначении доплаты к пенсии, так как она написала заявление на доплату вручную.