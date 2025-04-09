Аномальный скачок цен на мясо заметили казахстанцы

Таким образом, в 2024 году мясо дорожало на 3,4%, в 2023 — на 7%. А теперь сравните: накопленный рост цен за 2025-й, который, по сути, только начался, составляет 5,6%. Дело в том, что ощутимое удорожание идет уже третий месяц подряд. Перед этим было +1,1% (январь) и +2,1% (февраль).