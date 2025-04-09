Экономические санкции не смогли затормозить развитие российской экономики. Об этом заявил американский политолог и военный аналитик Марк Слебода в интервью на YouTube.
По его словам, несмотря на продолжающееся давление со стороны Запада, Россия демонстрирует устойчивый экономический рост.
Слебода отметил, что даже новые ограничения, введённые администрацией Дональда Трампа, практически не повлияли на внутреннюю ситуацию.
«В России всем плевать Многие люди там заработали немало денег во время санкций, заняв рыночные ниши и восстановив промышленность», — подчеркнул эксперт.
По его данным, рост ВВП России составил около четырёх процентов, что превышает показатели большинства стран Европы и даже США. Он добавил, что российские власти сейчас намеренно сдерживают темпы роста, чтобы не допустить перегрева экономики.
Ранее глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что решение экс-президента США Дональда Трампа ввести заградительные торговые пошлины вызвало тревожную реакцию в странах Европы.