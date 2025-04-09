В Новосибирской области нарастает кризис перепроизводства

На рынке новостроек Новосибирской области усиливаются негативные тенденции, свидетельствующие о начале кризиса перепроизводства.
«Можно констатировать, что на рынке новостроек новосибирской агломерации начался кризис перепроизводства», — сообщает телеграм-канал «РОП | Рейтинги. Оценки. Прогнозы».
Особую тревогу вызывают растущая монополизация рынка и учащение случаев ущемления прав дольщиков, в частности из-за введённого моратория на штрафы за нарушение сроков сдачи домов, который фактически лишает покупателей жилья гарантий, предусмотренных проектным финансированием.
При этом власти пытаются смягчить последствия кризиса для строительной отрасли, однако принимаемые меры поддержки застройщиков зачастую идут в ущерб интересам дольщиков, которые рискуют столкнуться с реальными финансовыми потерями, особенно на проблемных объектах, тогда как сами застройщики могут компенсировать убытки за счёт будущего скачка цен после снижения ключевой ставки.
В ближайшие 6−12 месяцев особую актуальность приобретёт информация о реальном финансовом состоянии застройщиков и параметрах конкретных строек, которая поможет потенциальным покупателям минимизировать риски при выборе новостройки в условиях текущего кризиса на рынке.