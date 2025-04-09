В Новосибирской области нарастает кризис перепроизводства

При этом власти пытаются смягчить последствия кризиса для строительной отрасли, однако принимаемые меры поддержки застройщиков зачастую идут в ущерб интересам дольщиков, которые рискуют столкнуться с реальными финансовыми потерями, особенно на проблемных объектах, тогда как сами застройщики могут компенсировать убытки за счёт будущего скачка цен после снижения ключевой ставки.