Временный запрет на ввоз яиц ввели в Казахстане

Поскольку в указанный период, как правило, снижается спрос на яйца, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и продукции домашних хозяйств. Это приводит к снижению цен на яйца, что негативно сказывается на деятельности птицефабрик и рентабельности производства.