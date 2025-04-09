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Временный запрет на ввоз яиц ввели в Казахстане

Министр сельского хозяйства РК подписал приказ от 4 апреля 2025 года «О введении запрета на ввоз яиц кур свежих на территорию Республики Казахстан», сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

«Ввести запрет сроком на шесть месяцев на ввоз яиц кур свежих на территорию РК всеми видами транспорта из третьих стран и из стран Евразийского экономического союза», — говорится в тексте.

Исключение составляет транзит яиц через территорию РК, а также их перемещение с территории одного государства-члена ЕАЭС на территорию другого государства-члена ЕАЭС через территорию Казахстана.

Приказ вводится в действие с 9 апреля.

В Минсельхозе пояснили, что временный запрет на импорт яиц установлен для поддержки отечественных товаропроизводителей в весенне-летний период.

Поскольку в указанный период, как правило, снижается спрос на яйца, потребности рынка полностью покрываются за счет промышленного производства и продукции домашних хозяйств. Это приводит к снижению цен на яйца, что негативно сказывается на деятельности птицефабрик и рентабельности производства.

Помимо этого, в данный период сокращаются сроки хранения яиц, при этом ввиду технологических особенностей объемы производства яиц не уменьшаются, что приводит к затоваренности на складах.

С учетом указанных факторов на Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики была одобрена целесообразность установления временных ограничительных мер на ввоз куриных яиц на территорию РК, сообщили в ведомстве.