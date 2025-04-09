Трамп: пошлины в 104% будут сохраняться, пока Китай не заключит сделку

Ранее пресс-секретарь Трампа Кэролайн Левитт заявила, что Вашингтон увеличил таможенные пошлины на импорт из КНР до 104%. Причиной она назвала ответные меры китайской стороны, в рамках которых с 10 апреля будут увеличены пошлины на все американские товары.