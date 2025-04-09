Квадратные метры в отпуск не ходят: В России хотят изменить схему оплаты за мусор

Кстати, мнения по поводу двух схем расчета в регионах страны разнятся. Там, где граждане платят по числу зарегистрированных, отмечают справедливость такого подхода. Поскольку мусор копят люди, а не метры, да и перерасчет при «метровом» подходе получить будет нельзя. Сейчас, уезжая в отпуск, жильцы могут написать заявление о том, что в течение определенного периода их не будет дома. И гражданам пересчитают оплату за вывоз мусора. А вот у «квадратов» отпуска не бывает.