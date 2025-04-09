Квадратные метры в отпуск не ходят: В России хотят изменить схему оплаты за мусор

В регионах России изменят оплату за вывоз мусора, по которой сегодня размер платежа зависит от числа жильцов, зарегистрированных в квартире. Но правительство предложило властям на местах взять за точку отсчета другой показатель — площадь жилья. О проделанной работе регионы должны отчитаться до 29 апреля в Минприроды, сообщает сайт «Известия».
Сейчас в большинстве субъектах страны сумма за вывоз ТБО рассчитывается по числу зарегистрированных, однако 15 регионов за основу расчета платежа уже сейчас берут метраж квартиры.
Представители Минприроды в беседе с изданием отметили, что решение по этому вопросу остается за субъектами, что определено законом.
Кстати, мнения по поводу двух схем расчета в регионах страны разнятся. Там, где граждане платят по числу зарегистрированных, отмечают справедливость такого подхода. Поскольку мусор копят люди, а не метры, да и перерасчет при «метровом» подходе получить будет нельзя. Сейчас, уезжая в отпуск, жильцы могут написать заявление о том, что в течение определенного периода их не будет дома. И гражданам пересчитают оплату за вывоз мусора. А вот у «квадратов» отпуска не бывает.
У сторонников «метрового подхода» свои, тоже справедливые доводы. Они обращают внимание на то, что многие россияне имеют вторую квартиру, в которой они не прописаны и не платят за вывоз ТБО. Но сдают в аренду эти квартиры, в том числе туристам.
Ситуация с отходами в нашей стране близка к кризисной. В попытках не допустить мусорной катастрофы Правительство РФ разработало ряд мер в этой сфере. Вместе с экспертом сайт KP.RU разобрался, в чем суть «мусорной» реформы в России в 2025 году, какие у нее есть проблемы и почему растут тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов.