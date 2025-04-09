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Российский рынок акций упал более чем на 3,5%

В начале торгов российский рынок акций демонстрирует снижение.

Российский рынок акций демонстрирует падение более чем на 3,5%, свидетельствуют данные Московской биржи.

К 7:03 мск рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) падал на 3,57% до 2648,48 пункта.

Напомним, с 27 января Мосбиржа возобновила утренние торги на рынке акций. Они проходят с 6:50 до 9:50 мск. Основная сессия проходит с 9:50 до 18:50, в этот период определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX). С 7:00 до 23:50 мск в информационных целях рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2), совпадающий в основную сессию с iMOEX.

Ранее сообщалось, что цена нефти марки Brent с поставкой в июне 2025 года упала на лондонской бирже ICE ниже $61 за баррель.