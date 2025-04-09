Признаки подделки нашли в масле, сметане и твороге для Хабаровского края

За четыре месяца исследований молочной продукции, которая поставляется в магазины Хабаровского и Приморского краёв, признаки фальсификации были выявлены в каждой пятой пробе — в том числе в товарах местного производства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.