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Признаки подделки нашли в масле, сметане и твороге для Хабаровского края

Фальсификат нашли в каждой пятой пробе.

Источник: Freepik

За четыре месяца исследований молочной продукции, которая поставляется в магазины Хабаровского и Приморского краёв, признаки фальсификации были выявлены в каждой пятой пробе — в том числе в товарах местного производства. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

С января по 7 апреля Приморский филиал ФГБУ «Национальный центр безопасности рыбной и сельскохозяйственной продукции» исследовал пробы от 81 партии молочной продукции весом 76 т. Пробы были отобраны инспекторами Россельхознадзора в Приморском и Хабаровском краях в рамках пищевого мониторинга.

Всего с начала года лаборатория провела 150 исследований молока, сливочного масла, творога и сметаны от производителей из 17 регионов России. Итоговые цифры неутешительны: фальсификация подтверждена в 18 партиях продукции весом 1,9 т из 7 регионов.

«Положительные результаты тестов на фальсификат выявлены в 7 партиях сливочного масла, 6 партиях сметаны и 5 партиях творога. В продукции обнаружены сухое молоко, растительные жиры и несоответствия по жирно-кислотному составу, что нарушает технические регламенты», — отметили в ведомстве.

Информация передана в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования.