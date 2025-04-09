Минфин сообщил, что Россия рефинансирует часть выданных Беларуси кредитов

А после визита уже глава Минфина Юрий Селиверстов пояснил, что Беларусь договорилась рефинансировать часть российских кредитов. Селиверстов не назвал суммы, которые подпадают под достигнутые соглашения, но отметил, что рефинансирование кредитов все же поспособствует существенной поддержке финансовой системы страны.