Минфин сообщил, что Россия рефинансирует часть выданных Беларуси кредитов

Министерство финансов сообщило, что Беларусь и Россия договорились о рефинансировании части российских кредитов. Подробнее министр финансов Юрий Селиверстов рассказал в эфире «Беларусь 1».
Напомним, накануне отъезда правительственной делегации в Москву премьер-министр Александр Турчин сказал о новом российском кредите для Беларуси.
А после визита уже глава Минфина Юрий Селиверстов пояснил, что Беларусь договорилась рефинансировать часть российских кредитов. Селиверстов не назвал суммы, которые подпадают под достигнутые соглашения, но отметил, что рефинансирование кредитов все же поспособствует существенной поддержке финансовой системы страны.
— По отдельным соглашениям договорились о рефинансировании кредитов правительства России, которые предоставлялись Минфину ранее, — пояснил белорусский министр.
Напомним, в марте российским парламентом уже были ратифицированы прежде достигнутые соглашения о предоставлении Беларуси отсрочек по кредитам на сумму примерно 800 миллионов долларов в эквиваленте.
Накануне президент Беларуси Александр Лукашенко дал прогноз белорусской экономике: «Надеяться, что все время будем расти по 5%, не приходится».
А еще шесть городов Беларуси награждены вымпелами «За мужество и стойкость в годы Великой Отечественной войны».