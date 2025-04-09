Ограничения на вывоз красной икры распространят на Чукотку и Хабаровский край

Эксперимент показал свою эффективность. Так, по данным регионального управления Россельхознадзора, общий объем вывезенной с территории Камчатки икры непромышленного изготовления в 2022 году составил более 556 тонн, в 2023 году снизился до 185, а в 2024 году — до 175 тонн.