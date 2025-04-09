Ограничения на вывоз красной икры распространят на Чукотку и Хабаровский край

Госдума в третьем чтении приняла закон, продлевающий эксперимент по ограничению авиаперевозок красной икры с Дальнего Востока.
Напомним, с 1 августа 2022 года пассажиры, улетающие из Камчатского края, вправе вывезти в багаже или ручной клади не более 10 килограммов икры непромышленного производства без маркировки, чеков и накладных. Данная мера направлена на противодействие браконьерству.
Эксперимент показал свою эффективность. Так, по данным регионального управления Россельхознадзора, общий объем вывезенной с территории Камчатки икры непромышленного изготовления в 2022 году составил более 556 тонн, в 2023 году снизился до 185, а в 2024 году — до 175 тонн.
Изначально предполагалось, что эксперимент завершится 1 августа 2025 года. Однако принятый Госдумой закон продлевает его до 1 августа 2027-го и распространяет действие на Чукотский автономный округ и Хабаровский край.