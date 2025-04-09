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От дворников до строителей: куда в Приморье охотнее берут иностранцев на работу

В Приморском крае иностранные граждане могут найти работу в ключевых отраслях экономики, испытывающих нехватку местных кадров. На данный момент в регионе открыто свыше 40 тысяч вакансий, причем более 70% из них — это рабочие специальности. В каких отраслях востребованы иностранцы, рассказывает «ФедералПресс».

Источник: Reuters

«На платформе “Работа России” размещено более 40 тысяч актуальных вакансий, при этом число зарегистрированных безработных в крае не превышает 4 тысяч человек», — сообщили в Приморском центре занятости населения.

Министр профессионального образования Приморского края Сергей Дубовицкий уточнил, что иностранцы могут трудоустраиваться не во все сферы, а только на те позиции, которые длительное время остаются незанятыми. В первую очередь речь идёт о сезонных работах.

Где востребованы иностранные специалисты.

Наибольший спрос на зарубежных работников отмечается в строительстве (около 10 тысяч вакансий, зарплата от 62 до 80 тыс. руб.), ЖКХ (2 тысячи мест, средняя зарплата — 46 тыс. руб.), сельском хозяйстве (более 2 тысяч вакансий, в том числе 71 сезонная), транспортной сфере (2 тысячи предложений, средний доход — 65 тыс. руб.).

«Мы предлагаем иностранцам те вакансии, где особенно остро чувствуется нехватка кадров. Например, в ЖКХ требуется 235 дворников с зарплатой от 30 до 55 тысяч рублей», — пояснили в центре занятости.

Контроль за миграцией и условия труда.

Сергей Дубовицкий подчеркнул, что работодатели, привлекающие иностранцев, обязаны строго соблюдать миграционное законодательство и обеспечивать достойные условия труда.

Агентство по миграции Приморья адаптирует процессы под потребности бизнеса.

«Экономика региона развивается, и нам нужны работники в различные отрасли. Сейчас важно решить кадровый вопрос и упорядочить миграционные процессы», — отметил руководитель ведомства Михаил Сорокин.

Для системного привлечения иностранной рабочей силы власти сотрудничают с работодателями и Узбекистаном.

Отметим, уровень безработицы в Приморье остается одним из самых низких в стране — всего 2,1%.

Напомним, ранее в УМВД Приморья рассказали, какие нарушения совершают чаще всего иностранные граждане в Приморье.