От дворников до строителей: куда в Приморье охотнее берут иностранцев на работу

«На платформе “Работа России” размещено более 40 тысяч актуальных вакансий, при этом число зарегистрированных безработных в крае не превышает 4 тысяч человек», — сообщили в Приморском центре занятости населения.
Министр профессионального образования Приморского края Сергей Дубовицкий уточнил, что иностранцы могут трудоустраиваться не во все сферы, а только на те позиции, которые длительное время остаются незанятыми. В первую очередь речь идёт о сезонных работах.
Где востребованы иностранные специалисты.
Наибольший спрос на зарубежных работников отмечается в строительстве (около 10 тысяч вакансий, зарплата от 62 до 80 тыс. руб.), ЖКХ (2 тысячи мест, средняя зарплата — 46 тыс. руб.), сельском хозяйстве (более 2 тысяч вакансий, в том числе 71 сезонная), транспортной сфере (2 тысячи предложений, средний доход — 65 тыс. руб.).
«Мы предлагаем иностранцам те вакансии, где особенно остро чувствуется нехватка кадров. Например, в ЖКХ требуется 235 дворников с зарплатой от 30 до 55 тысяч рублей», — пояснили в центре занятости.
Контроль за миграцией и условия труда.
Сергей Дубовицкий подчеркнул, что работодатели, привлекающие иностранцев, обязаны строго соблюдать миграционное законодательство и обеспечивать достойные условия труда.
Агентство по миграции Приморья адаптирует процессы под потребности бизнеса.
«Экономика региона развивается, и нам нужны работники в различные отрасли. Сейчас важно решить кадровый вопрос и упорядочить миграционные процессы», — отметил руководитель ведомства Михаил Сорокин.
Для системного привлечения иностранной рабочей силы власти сотрудничают с работодателями и Узбекистаном.
Отметим, уровень безработицы в Приморье остается одним из самых низких в стране — всего 2,1%.
Напомним, ранее в УМВД Приморья рассказали, какие нарушения совершают чаще всего иностранные граждане в Приморье.