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В Хабаровском крае обсудили подготовку к речной навигации 2025 года

Правительство Хабаровского края рассмотрело вопросы подготовки к речной навигации 2025 года.

Источник: Sergei Zimin

Как сообщает пресс-служба ведомства, губернатор Дмитрий Демешин отметил важность обновления пассажирского флота для развития речного судоходства.

Министр транспорта Константин Кравцов сообщил о работе 14 маршрутов в рамках навигации. Среди них — рейсы из Хабаровска в Новокаменку и Победу, а также из Комсомольска-на-Амуре в Николаевск-на-Амуре.

Администрация Хабаровска обеспечит перевозку дачников на левый берег Амура. Николаевский район организует рейсы по маршрутам «Николаевск-на-Амуре — Вайда» и «Николаевск-на-Амуре — Денисовка».

На речные перевозки в текущем году выделено 255,8 миллионов рублей. Льготы для пассажиров сохраняются: скидка 50% для детей 5−10 лет и возмещение расходов на 82 поездки для льготников с мая по октябрь.