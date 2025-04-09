Власти Турции отсрочили запрет экспорта лимонов в Беларусь и другие страны

Власти Турции отложили до середины мая приостановку экспорта лимонов в Беларусь и другие страны, пишет ТАСС.
Ранее мы писали, что Турция с 8 апреля останавливает экспорт лимонов в Беларусь и другие страны из-за проблем с урожаем.
Сейчас стало известно, что турецкие власти откладывают эмбарго на лимоны до 15 мая.
Министр торговли страны Омер Болат сказал, что временное экспортное ограничение Турция снимает, а власти будут следить за динамикой цен на внутреннем рынке. Как пишут турецкие СМИ, решению предшествовало совещание Минторга с производителями цитрусовых, которые заверили власти о наличии достаточного количества продукции на складах.
После 15 мая решение по экспорту будут принимать, исходя из динамики цен на рынке.
— Запрет на экспорт лимонов был снят и перенесен на 15 мая, — прокомментировал глава Торговой палаты провинции Мерсин Хакан Чакыр.
Предполагалось, что в Беларуси цена на лимоны может увеличиться после остановки экспорта из Турции.
Тем временем Минфин сообщил, что Россия рефинансирует часть выданных Беларуси кредитов.