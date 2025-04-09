Власти Турции отсрочили запрет экспорта лимонов в Беларусь и другие страны

Министр торговли страны Омер Болат сказал, что временное экспортное ограничение Турция снимает, а власти будут следить за динамикой цен на внутреннем рынке. Как пишут турецкие СМИ, решению предшествовало совещание Минторга с производителями цитрусовых, которые заверили власти о наличии достаточного количества продукции на складах.