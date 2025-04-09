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Власти Турции отсрочили запрет экспорта лимонов в Беларусь и другие страны

Турция временно отложила запрет на экспорт лимонов в Беларусь и другие страны.

Источник: Комсомольская правда

Власти Турции отложили до середины мая приостановку экспорта лимонов в Беларусь и другие страны, пишет ТАСС.

Ранее мы писали, что Турция с 8 апреля останавливает экспорт лимонов в Беларусь и другие страны из-за проблем с урожаем.

Сейчас стало известно, что турецкие власти откладывают эмбарго на лимоны до 15 мая.

Министр торговли страны Омер Болат сказал, что временное экспортное ограничение Турция снимает, а власти будут следить за динамикой цен на внутреннем рынке. Как пишут турецкие СМИ, решению предшествовало совещание Минторга с производителями цитрусовых, которые заверили власти о наличии достаточного количества продукции на складах.

После 15 мая решение по экспорту будут принимать, исходя из динамики цен на рынке.

— Запрет на экспорт лимонов был снят и перенесен на 15 мая, — прокомментировал глава Торговой палаты провинции Мерсин Хакан Чакыр.

Предполагалось, что в Беларуси цена на лимоны может увеличиться после остановки экспорта из Турции.

Тем временем Минфин сообщил, что Россия рефинансирует часть выданных Беларуси кредитов.